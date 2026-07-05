Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.07.2026 10:29:58
Longdrive-Event liefert den perfekten Abschluss des „Moving Days“ der 37. BMW International Open.
+++ Vor dem großen Finale gehört das 18. Grün den langen Hieben und lauten Beats +++ Longdriver um die Weltmeister Martin Borgmeier (GER) und Zack Holton (USA) liefern mitreißende Show +++ Spektakulärer Teamwettbewerb sorgt für stimmungsvollen Abschluss der dritten Runde +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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