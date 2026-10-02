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02.10.2026 06:31:29
Longduoduo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Longduoduo hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Longduoduo mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,98 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Longduoduo 1,82 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 57,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,26 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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