Longduoduo hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat Longduoduo 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 96,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at