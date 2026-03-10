LogicVision Aktie
WKN DE: 542315 / ISIN: US54140W1071
|
10.03.2026 15:47:51
Longeveron Shares Soar 87% Over $30 Mln Private Placement Announcement
(RTTNews) - Shares of Longeveron Inc. (LGVN) are surging about 87 percent on Tuesday morning trading following the announcement of a definitive agreement with certain institutional and accredited investors for a private placement of upto approximately $30 million.
The company's shares are currently trading at $0.9937 on the Nasdaq, up 87.67 percent. The stock opened at $0.6151 and has climbed as high as $1.17 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.4750 to $1.92.
The net proceeds from the initial tranche of the financing are expected to fund the company's current operating plans into the fourth quarter of 2026, past the anticipated pivotal Phase 2b ELPIS II clinical trial 3Q26 topline data readout.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LogicVision Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu LogicVision Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.