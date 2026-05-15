Longeveron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Longeveron hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at