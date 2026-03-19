Longeveron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Longeveron hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,290 USD. Im Vorjahr waren -2,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,79 Prozent auf 1,20 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at