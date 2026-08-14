Longeveron veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Longeveron lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Longeveron 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at