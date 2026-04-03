Longevity Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Longevity Health hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,15 USD gegenüber -1,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Longevity Health im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2250,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Longevity Health 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,830 USD beziffert. Im Vorjahr waren -14,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,91 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Longevity Health 0,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at