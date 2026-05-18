Longevity Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Longevity Health äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Longevity Health 0,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at