Longevity Health ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Longevity Health die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Longevity Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,830 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,91 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at