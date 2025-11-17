Longevity Health stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Longevity Health hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Longevity Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2050,0 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at