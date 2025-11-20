|
20.11.2025 06:31:29
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 RON erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,90 Prozent auf 25,1 Millionen RON aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,7 Millionen RON erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
