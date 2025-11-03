Longview Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Longview Acquisition A hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Longview Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at