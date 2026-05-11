Longwen Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Longwen Group hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,02 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,06 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at