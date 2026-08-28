Longyan Zhuoyue New Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Longyan Zhuoyue New Energy A veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 746,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 602,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at