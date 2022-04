Longyan Zhuoyue New Energy A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Longyan Zhuoyue New Energy A hat am 29.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Longyan Zhuoyue New Energy A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,87 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,02 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,08 Milliarden CNY gegenüber 1,60 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,91 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 3,08 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at