Longyan Zhuoyue New Energy A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Longyan Zhuoyue New Energy A hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 599,7 Millionen CNY – ein Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Longyan Zhuoyue New Energy A 589,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,40 CNY. Im letzten Jahr hatte Longyan Zhuoyue New Energy A einen Gewinn von 1,24 CNY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 2,94 Milliarden CNY, gegenüber 3,54 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,78 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,59 CNY und einen Umsatz von 3,55 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at