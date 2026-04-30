Longyan Zhuoyue New Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Longyan Zhuoyue New Energy A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 677,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 708,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at