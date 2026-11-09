LONSEAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LONSEAL hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 106,09 JPY gegenüber 35,58 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent auf 5,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at