LONSEAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LONSEAL hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 73,06 JPY. Im letzten Jahr hatte LONSEAL einen Gewinn von 63,67 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat LONSEAL im vergangenen Quartal 5,68 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LONSEAL 5,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at