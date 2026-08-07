LONSEAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LONSEAL hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 96,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LONSEAL 57,78 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 5,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at