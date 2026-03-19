Look at What Mattel's Cooking Up: New Castle Grayskull Bricks, Naruto Hot Wheels, Monster High Skeletor

Castle Aktie

Castle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931789 / ISIN: US1484521059

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19.03.2026 20:01:28

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