LOOK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LOOK lud am 12.05.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 118,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LOOK 111,25 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,78 Prozent auf 13,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at