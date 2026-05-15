LOOK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LOOK hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 89,47 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat LOOK mit einem Umsatz von insgesamt 13,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at