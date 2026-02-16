|
16.02.2026 06:31:31
LOOK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LOOK hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 114,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 126,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 15,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 197,62 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 259,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 54,74 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.