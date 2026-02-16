LOOK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LOOK hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 114,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 126,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 197,62 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 259,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 54,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at