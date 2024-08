LOOK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LOOK äußerte sich am 07.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 5,19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOOK noch ein Gewinn pro Aktie von 38,29 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 13,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at