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12.11.2026 06:31:28
LOOK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LOOK hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat LOOK mit einem Umsatz von insgesamt 10,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,99 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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