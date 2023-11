LOOK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOOK hat am 13.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 125,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 12,85 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOOK 13,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at