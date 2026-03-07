Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
07.03.2026 18:02:00
Looking at Invesco QQQ? This ETF Is Probably a Better Bet
If you want exposure to the high-performing Nasdaq 100 index, there's no ETF that's more popular than the Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ). Hundreds of billions of dollars are invested within this fund, and it has done a good job of tracking the exemplary returns of its underlying index.However, in gauging future performance, you have to evaluate exchange-traded funds based on more than just past history. Expenses play a key role in the way that index funds track the benchmarks they follow. Yet even though Invesco QQQ doesn't top the list by this metric, another Invesco fund with an almost identical investment objective does. In this third and final article on Invesco QQQ, the Voyager Portfolio team looks at why expenses matter and how you can make the smartest choice.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start (finanzen.at)
|
26.02.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.02.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Ausblick: Invesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Invesco Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|20,32
|-4,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.