Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
14.04.2026 20:15:00
Looking for a Growth Stock? Netflix Is on Sale and Has Runway
If you're looking for a simple, promising growth stock to buy in April, don't sleep on Netflix (NASDAQ: NFLX). Yes, it's already a massive global streaming business -- but management recently laid out why the growth story is far from over. The company has three key levers largely within its control, giving Netflix stock a clearer long-term compounding runway than many investors assume.Over the last 10 years, Netflix has grown its annual revenue from $7.6 billion in 2015 to $42.3 billion last year. It leads streaming with more than 325 million paid members. Even so, management argues the company is still early in penetrating total TV viewing."We're still less than 10% view share in every country in which we operate," CFO Spencer Neumann said at a recent Morgan Stanley investor conference. In other words, even where Netflix is a household name, most viewing time still goes to other platforms and formats.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Netflix Inc.
