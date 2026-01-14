Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
14.01.2026 16:00:00
Looking for a new quantum stock? Honeywell plans an IPO of its Quantinuum business.
Honeywell said it plans a confidential filing with the SEC aimed at taking Quantinuum, its quantum-computing business, public.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
