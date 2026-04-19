Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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20.04.2026 00:28:59

Looking For a Way to Profit from the SpaceX IPO? This Top AI Stock Owns a $100 Billion Stake in the Elon Musk-led Rocket and Satellite Leader.

SpaceX is widely expected to be the largest initial public offering (IPO) of all time when it makes its debut on the stock market later this year.Elon Musk's rocket and satellite technology trailblazer is reportedly seeking to raise as much as $75 billion at a staggering $2 trillion valuation. That would make it more valuable than all but five companies -- Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, and Amazon -- in the S&P 500. SpaceX is expected to use its IPO proceeds to expand Starlink, its popular low-earth orbit satellite network and high-speed internet service. The space exploration company also plans to use the cash to fund its rocket-development efforts and AI-focused initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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