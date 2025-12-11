Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
11.12.2025 17:34:00
Looking for the next Nvidia? This analyst recommends quantum stocks — but patience is required
Quantum computing could be a $205 billion market within a decade, according to an analyst who recommends IonQ, Rigetti and D-Wave shares for investors willing to look past “lumpy” revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Quantum Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!