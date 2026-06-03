Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.06.2026 17:28:00
Looking to buy into the SpaceX IPO? This scary chart might make you think twice.
Stock performance following previous major tech IPOs has been less than stellar.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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