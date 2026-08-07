Looks Health Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Looks Health Services äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at