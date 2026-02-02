|
Looks Health Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Looks Health Services hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Looks Health Services -0,030 INR je Aktie verdient.
