Loomis (B) Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Loomis (B) Un hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,97 Prozent auf 839,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 777,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at