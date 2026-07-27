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27.07.2026 06:31:29
Loomis (B) Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Loomis (B) Un hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,94 USD gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,57 Prozent auf 823,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 758,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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