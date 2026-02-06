Loomis (B) Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Loomis (B) Un gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Loomis (B) Un mit einem Umsatz von insgesamt 819,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,55 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,75 USD. Im letzten Jahr hatte Loomis (B) Un einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,10 Milliarden USD – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Loomis (B) Un 2,82 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at