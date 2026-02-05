Loomis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Loomis lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,88 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,89 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,71 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,92 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23,29 SEK, nach 23,51 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Loomis im vergangenen Geschäftsjahr 30,43 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loomis 29,86 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at