Loomis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Loomis hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 7,80 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,92 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent auf 7,64 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at