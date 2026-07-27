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27.07.2026 06:31:29
Loomis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Loomis hat am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,09 SEK. Im Vorjahresviertel waren 7,01 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,71 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,33 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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