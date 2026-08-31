Loongson Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Loongson Technology A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 118,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at