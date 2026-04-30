Loongson Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Loongson Technology A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 134,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at