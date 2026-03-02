Loongson Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loongson Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,710 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 284,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,130 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Loongson Technology A ein Ergebnis je Aktie von -1,560 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 635,32 Millionen CNY – ein Plus von 26,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Loongson Technology A 504,18 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,810 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 629,00 Millionen CNY ausgegeben.

