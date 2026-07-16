Loop Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Loop Industries hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Loop Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at