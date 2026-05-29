Loop Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Loop Industries präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 USD. Im Vorjahr waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 95,32 Prozent auf 0,51 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,260 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 0,60 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at