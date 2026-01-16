Loop Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Loop Industries äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Loop Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,250 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Loop Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at