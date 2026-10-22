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22.10.2026 06:00:06
Looted Goods From French Stores Appear on Resale Sites After Riots
Officials in France are pressing online platforms like eBay and Vinted to remove items that were stolen during public disturbances over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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