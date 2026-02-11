Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

12.02.2026 00:00:00

LOPEC 2026: Henkel präsentiert neue Materialinnovationen, Nachhaltigkeitskonzept und Partnernetzwerk

Auf der LOPEC 2026 präsentiert Henkel seine neuesten Entwicklungen im Bereich funktionaler Materialien und leitfähiger Tinten- und Lack‑Technologien für Anwendungen in der gedruckten Elektronik. Als führender Anbieter stellt das Unternehmen fortschrittliche Materialformulierungen vor, die skalierbare, praxisnahe Lösungen in den Bereichen ‚Smart Surfaces‘, ‚Smart Healthcare‘ und ‚Smart Connectivity‘ ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
