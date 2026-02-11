Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
12.02.2026 00:00:00
LOPEC 2026: Henkel präsentiert neue Materialinnovationen, Nachhaltigkeitskonzept und Partnernetzwerk
Auf der LOPEC 2026 präsentiert Henkel seine neuesten Entwicklungen im Bereich funktionaler Materialien und leitfähiger Tinten- und Lack‑Technologien für Anwendungen in der gedruckten Elektronik. Als führender Anbieter stellt das Unternehmen fortschrittliche Materialformulierungen vor, die skalierbare, praxisnahe Lösungen in den Bereichen ‚Smart Surfaces‘, ‚Smart Healthcare‘ und ‚Smart Connectivity‘ ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Equal Weight für Henkel vz-Aktie nach Barclays Capital-Analyse (finanzen.at)